Джошуа: Я не могу сидеть и ждать, когда Фьюри вернется в бокс

Энтони Джошуа не отказывается от вызова, который он бросил Тайсону Фьюри после победы над Владимиром Кличко.

Чемпион мира по версии WBA Super, IBF, IBO и WBO Энтони Джошуа заявил, что не может долго ждать возвращения Тайсона Фьюри в профессиональный бокс и призвал британца скорее решиться на этот шаг.

"Именно Фьюри был тем парнем, которому я бросил вызов сразу после боя с Кличко, и до сих пор не отказываюсь от этого. Нет смысла отрицать, что Тайсон знает, как боксировать. Он хороший боксер. Однако, я не могу сидеть дома и ждать его возвращения. У меня есть карьера и цели, которых я хочу достигнуть, поэтому для меня важно только то, что делаю я.

Болельщики ждут возвращения Фьюри, и ему нужно наконец-то собраться и сделать это. Он должен беспокоиться о себе, вместо того чтобы сидеть дома и обсуждать мои поединки. Он должен вернуть мотивацию и голод, чтобы полноценно тренироваться и вернуться по-настоящему. Потому что люди не хотят видеть его комментатором. Они хотят видеть, как он дерется", – приводит слова Джошуа ресурс Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Тайсон Фьюри может вернутся на ринг летом 2018 года. Также Энтони Джошуа заявил, что ему неинтересен бой с Александром Поветкиным, так как он намерен боксировать с Деонтеем Уайлдером.

Кроме того, Тайсон Фьюри назвал бой Джошуа и Паркера кучей д***ма.

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