Стал известен возможный соперник Головкина

Геннадий Головкин может провести бой с Ванесом Мартиросяном.

Чемпион WBC, WBA Super, IBF, IBO в среднем весе Геннадий Головкин 5 мая может встретиться в ринге с экс-претендентом на звание чемпиона мира в первом среднем весе Ванесом Мартиросяном. Об этом сообщает Fightnews.

Напомним, от поединка с Головкиным отказался экс-чемпион мира в двух весовых категориях Сауль Альварес.

Ранее сообщалось, что Геннадий готов драться с любым соперником.

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