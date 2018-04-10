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Стал известен возможный соперник Головкина

Комментариев: 1
Геннадий Головкин может провести бой с Ванесом Мартиросяном.
Геннадий Головкин
Геннадий Головкин
Getty Images

Чемпион  WBC, WBA Super, IBF, IBO в среднем весе Геннадий Головкин 5 мая может встретиться в ринге с экс-претендентом на звание чемпиона мира в первом среднем весе Ванесом Мартиросяном. Об этом сообщает Fightnews.

Напомним, от поединка с Головкиным отказался экс-чемпион мира в двух весовых категориях Сауль Альварес. 

Ранее сообщалось, что Геннадий готов драться с любым соперником.

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Теги: Геннадий Головкин, Сауль Альварес, бокс, Ванес Мартиросян
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Комментариев (1)
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Peyot    10.04.2018, 16:13
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Peyot
чет Головка подписывается на бои с ребятами на два уровня слабее его... не хочет за маленькие деньги рисковать с равными?)))
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