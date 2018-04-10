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Мейвезер проведет бой с Макгрегором в UFC по измененным правилам

Комментариев: 2
Бой-реванш между Макгрегором и Мейвезером все-таки может состояться.
Флойд Мейвезер и Конор Макгрегор
Флойд Мейвезер и Конор Макгрегор
Getty Images

Ответный бой Мейвезер – Макгрегор пройдет по правилам UFC. Однако эти правила будут адаптированы, сообщил основатель промоутерской компании Dantani и шеф-редактор The Sports Journal Омар Аль Раиси.

“Флойд и Конор подерутся в октагоне. В 4 унцевых перчатках, без боксерок, 5 раундов по 5 минут в легком весе. Без ударов ногами, тейкдаунов, локтей и коленей. Некоторые вещи (вроде клинча) будут разрешены“, – написал Раиси.

Напомним, в августе 2017 года Флойд Мейвезер и Конор Макгрегор провели поединок по правилам бокса. Тогда победу в ринге одержал американец.

Ранее стало известно, сколько Флойд Мейвезер-младший получит за дебютный бой в UFC. 

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Теги: Флойд Мейвезер, Конор Макгрегор, ММА, UFC, бокс, бои без правил
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Комментариев (2)
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Peyot    10.04.2018, 15:36
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Peyot
ну и какой это ММА? это уже какой то извращенный бокс будет... я на это говно бы не пошел смотреть хоть три мейвезера там бы дрались...
Конор  (аноним)  10.04.2018, 14:54
Оценка:  0
Конор
Без ударов ногами, тейкдаунов, локтей и коленей? В чем тогда фишка?
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