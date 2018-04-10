Мейвезер проведет бой с Макгрегором в UFC по измененным правилам

Бой-реванш между Макгрегором и Мейвезером все-таки может состояться.

Ответный бой Мейвезер – Макгрегор пройдет по правилам UFC. Однако эти правила будут адаптированы, сообщил основатель промоутерской компании Dantani и шеф-редактор The Sports Journal Омар Аль Раиси.

“Флойд и Конор подерутся в октагоне. В 4 унцевых перчатках, без боксерок, 5 раундов по 5 минут в легком весе. Без ударов ногами, тейкдаунов, локтей и коленей. Некоторые вещи (вроде клинча) будут разрешены“, – написал Раиси.

Напомним, в августе 2017 года Флойд Мейвезер и Конор Макгрегор провели поединок по правилам бокса. Тогда победу в ринге одержал американец.

Ранее стало известно, сколько Флойд Мейвезер-младший получит за дебютный бой в UFC.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!