Джошуа: Поветкин меня не интересует

Энтони Джошуа хочет провести бой против Уайлдера.

Чемпион WBA, IBF, WBO и IBO в тяжелом весе Энтони Джошуа сообщил, что не хочет проводить ближайший бой с обязательным претендентом Александром Поветкиным.

"Меня сейчас не интересует Поветкин – хочу драться с Уайлдером. С другой стороны, я не хочу, чтобы у меня отнимали пояс. Надеюсь, обязательную защиту против Поветкина получится перенести на вторую половину 2018 года.

Никаких сомнений. Я хочу драться с Уайлдером. Он жаловался, что я избегаю его. Но я просто всегда сосредоточен на ближайшем сопернике. Теперь я сосредоточен на Уайлдере. Мы предложим его команде крутые условия боя. Можете не сомневаться: они примут их", – цитирует Джошуа Sky Sports.

Напомним, Поветкина назначили обязательным претендентом для Джошуа.

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