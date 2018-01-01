Линарес: Ломаченко столкнется с боксером, в два раза больше его

Венесуэлец хочет воспользоваться своим преимуществом в габаритах.

Чемпион мира в легком весе по версии WBA Хорхе Линарес (44-3, 27 КО) ожидает очень хорошего боя против Василия Ломаченко (10-1, 8 КО).

"Я знаю, что Ломаченко хорош, что он лучший вне зависимости от весовой категории и этого достаточно, для моей мотивации. Это мечта – драться с Ломаченко 12 мая. Если Салидо побил его, то почему я не смогут этого сделать?

У Василия была невероятная любительская карьера, но когда ему дали хорошого и опытного боксера, то он проиграл. А что касается остальных, с кем он дрался в последнее время, то это не были большие бои. Последний поединок с Ригондо выглядел очень плохо. Я могу сказать вам, что всегда вдохновлялся Ломаченко, но выключил тот бой, потому что он был скучным для меня.

Ломаченко-профессионала защищают. Нам нужно посмотреть, что у него есть, потому что сейчас он встретится с очень опытным боксером, который находится в лучшей форме в своей карьере. Увидим, с чем он выйдет в ринг. Это должно быть интересно. Мы оба техничные боксеры, это будет хороший бой.

Я правша, а он левша. Мы увидим, насколько он хорош, а затем воспользуемся тем, что я больше. Увидим, как он справится с этим, выйдет ли он боксировать или атаковать, потому что он встретится с боксером, который в два раза больше него самого", - цитирует Линареса BoxingScene.

Напомним, что свой следующий бой Ломаченко проведет 12 мая в Нью-Йорке против чемпиона по версии WBA Хорхе Линареса. В свою очередь Джервонта Дэвис 21 апреля будет боксировать против Хесуса Куэйяры.

Ранее сообщалось, что Василий Ломаченко снял захватывающее видео о своей подготовке к бою с Линаресом.

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!