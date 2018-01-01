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Стало известно, сколько Мейвезер получит за дебютный бой в UFC

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За поединок по правилам ММА Флойд может получить 300 миллионов долларов.
Флойд Мейвезер
Флойд Мейвезер
Getty Images

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер, завершивший боксерскую карьеру, не исключает возможности возвращения в спорт, но не на ринг, а в октагон.

После боя с чемпионом UFC Конором Макгрегором, где Флойд одержал победу, он может провести поединок уже по правилам ММА.

Как сообщает The Daily Mail,  за дебютный бой в UFC Мейвезер может получить 300 миллионов долларов. Потенциальный соперник американца пока не известен.

Напомним, что кортеж Мейвезера, состоявший из трех автомобилей и возвращавшийся из одного из ночных клубов Атланты, подвергся нападению и был обстрелян неизвестными. 

Позже стало известено, что у полиции нет подозреваемых по делу о нападении на кортеж Мейвезера.

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Теги: Флойд Мейвезер, ММА, UFC, Конор Макгрегор, смешанные единоборства, бокс
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