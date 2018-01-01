Стало известно, сколько Мейвезер получит за дебютный бой в UFC

За поединок по правилам ММА Флойд может получить 300 миллионов долларов.

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер, завершивший боксерскую карьеру, не исключает возможности возвращения в спорт, но не на ринг, а в октагон.

После боя с чемпионом UFC Конором Макгрегором, где Флойд одержал победу, он может провести поединок уже по правилам ММА.

Как сообщает The Daily Mail, за дебютный бой в UFC Мейвезер может получить 300 миллионов долларов. Потенциальный соперник американца пока не известен.

Напомним, что кортеж Мейвезера, состоявший из трех автомобилей и возвращавшийся из одного из ночных клубов Атланты, подвергся нападению и был обстрелян неизвестными.

Позже стало известено, что у полиции нет подозреваемых по делу о нападении на кортеж Мейвезера.

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!