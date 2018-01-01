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У полиции нет подозреваемых по делу о нападении на кортеж Мейвезера

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Сам американец пока не давал своих показаний по этому делу.
Флойд Мейвезер
Флойд Мейвезер
BoxingScene.com

У полиции нет подозреваемых по делу о нападении на кортеж Флойда Мейвезера, сообщает BoxingScene. В данный момент Мейвезер еще не давал показаний по этому делу.

Помимо этого, стала известна личность раненого в ногу телохранителя Мейвезера - им оказался Грег ла Роза, давний сотрудник службы безопасности спортсмена.

Напомним, что кортеж Мейвезера, состоявший из трех автомобилей и возвращавшийся из одного из ночных клубов Атланты, подвергся нападению и был обстрелян неизвестными.

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Теги: бокс, Флойд Мейвезер, вне игры
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