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Сложно представить, чтобы Джошуа контролировал Фьюри так же, как Паркера – промоутер

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Фрэнк Уоррен считает, что по технике его подопечный превосходит всех остальных супертяжеловесов.
Фрэнк Уоррен
Фрэнк Уоррен
Getty Images

Фрэнк Уоррен, представляющий интересы Тайсон Фьюри, сравнил своего подопечного с другими боксерами супертяжелого дивизиона.

"Фьюри намного сильнее остальных с точки зрения техники, пусть ему и придется заново подтвердить это. Сложно себе представить, чтобы Энтони Джошуа контролировал Тайсона так же, как Джозефа Паркера. Это нереально, Фьюри просто будет постоянно напрягать Джошуа своими джебами", – цитирует промоутера BoxingScene.

Ранее Тайсон Фьюри раскритиковал Энтони Джошуа за бой против Джозефа Паркера.

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Теги: бокс, Фрэнк Уоррен, Тайсон Фьюри, Джозеф Паркер, Энтони Джошуа
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