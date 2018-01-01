Сложно представить, чтобы Джошуа контролировал Фьюри так же, как Паркера – промоутер

Фрэнк Уоррен считает, что по технике его подопечный превосходит всех остальных супертяжеловесов.

Фрэнк Уоррен, представляющий интересы Тайсон Фьюри, сравнил своего подопечного с другими боксерами супертяжелого дивизиона.

"Фьюри намного сильнее остальных с точки зрения техники, пусть ему и придется заново подтвердить это. Сложно себе представить, чтобы Энтони Джошуа контролировал Тайсона так же, как Джозефа Паркера. Это нереально, Фьюри просто будет постоянно напрягать Джошуа своими джебами", – цитирует промоутера BoxingScene.

Ранее Тайсон Фьюри раскритиковал Энтони Джошуа за бой против Джозефа Паркера.

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