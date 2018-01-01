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Головкин готов драться с любым соперником

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Казахстанец подчеркнул, что готов драться с кем угодно.
Геннадий Головкин
Геннадий Головкин
Getty Images

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA Super, IBF и IBO Геннадий Головкин заявил, что готов драться против любого соперника:

"Я готов драться с кем угодно. Я буду на сто процентов готов к бою 5 мая в Лас-Вегасе. Происходящее с Альваресом – не моя забота, я готов к поединку, я профессионал, и я знаю, что мне делать", – цитирует казахстанца BoxingScene.

Напомним, изначально Головкин должен был проводить реванш с Саулем Альваресом, но Канело сдал положительный допинг-тест, из-за чего был отстранен от боев.

Соперником Геннадия мог стать Хайме Мунгуйя, но Спортивная комиссия штата Невада не допустила к бою мексиканского проспекта, сославшись на то, что у него недостаточно опыта проведения полноценных 12-раундовых встреч и выступлений в среднем весе.

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Теги: бокс, Геннадий Головкин
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