Переключиться на мобильную версию

Владимир Кличко сыграет на барабанах с украинской рок-группой

Комментариев: 0
Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко выступит в составе закарпатской групп.
Владимир Кличко
Владимир Кличко
Getty Images

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко выступит в составе украинской рок-группы Rock-H, сообщает klitschko-brothers.com

Кличко выступит в роли барабанщика и сыграет две композиции группы, которые ему больше всего нравятся.

Сама группа Rock-H из Закарпатья, с которой бывший боксер познакомился несколько лет назад.

Напомним, что Владимир уже имеет опыт выступлений на сцене. В 2012 году он сыграл вместе с бельгийской рок-группой TRIGGERFINGER.

Поделись:
Теги: бокс, вне игры, музыка, Владимир Кличко
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь