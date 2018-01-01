Владимир Кличко сыграет на барабанах с украинской рок-группой

Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко выступит в составе закарпатской групп.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко выступит в составе украинской рок-группы Rock-H, сообщает klitschko-brothers.com

Кличко выступит в роли барабанщика и сыграет две композиции группы, которые ему больше всего нравятся.

Сама группа Rock-H из Закарпатья, с которой бывший боксер познакомился несколько лет назад.

Напомним, что Владимир уже имеет опыт выступлений на сцене. В 2012 году он сыграл вместе с бельгийской рок-группой TRIGGERFINGER.