Владимир Кличко сыграет на барабанах с украинской рок-группой
Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко выступит в составе закарпатской групп.
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко выступит в составе украинской рок-группы Rock-H, сообщает klitschko-brothers.com
Кличко выступит в роли барабанщика и сыграет две композиции группы, которые ему больше всего нравятся.
Сама группа Rock-H из Закарпатья, с которой бывший боксер познакомился несколько лет назад.
Напомним, что Владимир уже имеет опыт выступлений на сцене. В 2012 году он сыграл вместе с бельгийской рок-группой TRIGGERFINGER.
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