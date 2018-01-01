В США подстрелили телохранителя Мейвезера

На телохранителя экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера-мледшего совершено покушение.

В Атланте 8 апреля был подстрелен телохранитель Флойда Мейвезера, сообщает TMZ.

Полиция сообщила, что кортеж из трех автомобилей возвращался в отель из ночного клуба. У гостиницы появилась четвертая машина, из которой было произведено несколько выстрелов.

Мужчине, работающим телохранителем американского боксера, прострелили ногу. Его здоровью ничего не угрожает. Был ли сам Флойд Мейвезер в машине – неизвестно.

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