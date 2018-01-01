Джошуа не впечатлил Тайсона в бою с Паркером

Майк Тайсон спрогнозировал нокаут в возможном бою Джошуа – Уайлдер.

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон заявил, что остался не впечатлен от последнего поединка Энтони Джошуа, в котором британец решением судей победил Джозефа Паркера.

"Джошуа хочет быть абсолютным чемпионом, но его последний бой с Паркером меня совсем не впечатлил. А вот Уайлдер становится лучше. Его последний бой мне понравился больше. Как закончится бой Джошуа и Уайлдера? Будет нокаут", – приводит слова Тайсона ресурс BoxingScene.

Напомним, что в своем последнем поединка Уайлдер нокаутировал Луиса Ортиса.

Ранее Эдди Хирн сообщил, что поединок Джошуа и Уайлдера должен состоятся в 2018 году. Также британец обязан провести бой против Александра Поветкина.

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