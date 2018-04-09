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Кандидатов на бой с Головкиным – масса, но это будет не левша – промоутер

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Промоутер Геннадия Головкина рассказал о подборе соперника для казахстанца.
Геннадий Головкин
Геннадий Головкин
Getty Images

Промоутер Геннадия Головкина Том Леффлер прокомментировал подбор соперников для своего клиента, после того, как Сауль Альварес отказался от поединка с казахстанцем.

"Кандидатов на бой с Головкиным – масса, но нам предстоит выбрать одного. Сейчас мы работаем со списком из пяти имен. Озвучивать не хочу, ведь сперва необходимо удостовериться, что сбоев не возникнет. Проблема в том, что до боя всего месяц. Однозначно, соперник не будет левшой. Это я гарантирую. Головкин спаррингует с правшами, он не готовился к бою с левшой. И да, Гари О'Салливан – один из кандидатов.

Альварес? То, что произошло с Канело – это ужасно. Прежде всего для спорта. Мы очень разочарованы. Лучшее, что мы можем сделать в текущей ситуации – провести 5 мая промежуточный бой. Как только будет готов вердикт по делу Канело, мы вернемся за стол переговоров. После того, как в первом поединке судьи отобрали победу у Головкина, он нацелен провести реванш и доказать, что он – сильнее Альвареса", – приводит слова промоутера ресурс vringe.com.

Напомним, что поединок Головкина и Альвареса должен был состоятся 5-го мая в Лас-Вегасе, однако в крови мексиканца нашли запрещенные препараты и он был вынужден отказаться от поединка с Геннадием. 

Ранее сообщалось, что Гари О'Cалливан согласился провести бой против Геннадия Головкина. 

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Теги: бокс, Геннадий Головкин, Сауль Альварес
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петенька  (аноним)  09.04.2018, 11:39
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