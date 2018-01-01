Мейвезер: Вне ринга Макгрегор должен вести как джентельмен

Флойд Мейвезер прокомментировал поведения Конора Макгрегора.

Бывший чемпион в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер считает, что Конор Макгрегор обязан пересмотреть свою манеру поведения.

"Достигнув высочайшего уровня, ты должен вести себя подобающим образом. Когда мы должны были драться, то продавали бой. Миру нравилось, что делали Мейвезер и Макгрегор. Впрочем, я считаю, что за пределами ринга Конор должен вести себя как джентльмен", – цитирует Мейвезера ресурс MMA Fighting.

Напомним, что совсем недавно Конор Макгрегор атаковал автобус с бойцами UFC накануне чемпионского боя Хабиба Нурмагомедова.

Ранее сообщалось, что Мейвезер если и возобновит карьеру, то только в октагоне.

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