Переключиться на мобильную версию

Мейвезер: Вне ринга Макгрегор должен вести как джентельмен

Комментариев: 0
Флойд Мейвезер прокомментировал поведения Конора Макгрегора.
Флойд Мейвезер
Флойд Мейвезер
Getty Images

Бывший чемпион в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер считает, что Конор Макгрегор обязан пересмотреть свою манеру поведения.

"Достигнув высочайшего уровня, ты должен вести себя подобающим образом. Когда мы должны были драться, то продавали бой. Миру нравилось, что делали Мейвезер и Макгрегор. Впрочем, я считаю, что за пределами ринга Конор должен вести себя как джентльмен", – цитирует Мейвезера ресурс MMA Fighting.

Напомним, что совсем недавно Конор Макгрегор атаковал автобус с бойцами UFC накануне чемпионского боя Хабиба Нурмагомедова.

Ранее сообщалось, что Мейвезер если и возобновит карьеру, то только в октагоне

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: бокс, ММА, Флойд Мейвезер, Конор Макгрегор
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь