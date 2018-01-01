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Промоутер Ломаченко подтвердил слова Мейвезера о бое с Дэвисом

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Василий Ломаченко может провести бой против Джервонта Дэвиса.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
Getty Images

Президент промоутерской компании Top Rank Тодд Дюбеф, который представляет интересы чемпиона по версии WBO Василия Ломаченко, подтвердил слова Флойда Мейвезера о введение переговоров по поводу боя украинца против Джервонты Дэвиса.

"Я могу подтвердить, что Флойд Мейвезер звонил мне в среду и мы говорили о Ломаченко – Дэвис", – написал Дюбеф на своей странице в Twitter.

Напомним, что свой следующий бой Ломаченко проведет 12 мая в Нью-Йорке против чемпиона по версии WBA Хорхе Линареса. В свою очередь Джервонта Дэвис 21 апреля будет боксировать против Хесуса Куэйяры.

Ранее сообщалось, что Василий Ломаченко снял захватывающее видео о своей подготовке к бою с Линаресом.

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, Джервонта Дэвис
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