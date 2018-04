Промоутер Ломаченко подтвердил слова Мейвезера о бое с Дэвисом

Президент промоутерской компании Top Rank Тодд Дюбеф, который представляет интересы чемпиона по версии WBO Василия Ломаченко, подтвердил слова Флойда Мейвезера о введение переговоров по поводу боя украинца против Джервонты Дэвиса.

"Я могу подтвердить, что Флойд Мейвезер звонил мне в среду и мы говорили о Ломаченко – Дэвис", – написал Дюбеф на своей странице в Twitter.

I can confirm @FloydMayweather called me Wednesday night and we discussed @VasylLomachenko v @Gervontaa.