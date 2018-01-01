Промоутер Ломаченко подтвердил слова Мейвезера о бое с Дэвисом
Президент промоутерской компании Top Rank Тодд Дюбеф, который представляет интересы чемпиона по версии WBO Василия Ломаченко, подтвердил слова Флойда Мейвезера о введение переговоров по поводу боя украинца против Джервонты Дэвиса.
"Я могу подтвердить, что Флойд Мейвезер звонил мне в среду и мы говорили о Ломаченко – Дэвис", – написал Дюбеф на своей странице в Twitter.
I can confirm @FloydMayweather called me Wednesday night and we discussed @VasylLomachenko v @Gervontaa.— Todd duBoef (@ToddDuboef) 8 апреля 2018 г.
Напомним, что свой следующий бой Ломаченко проведет 12 мая в Нью-Йорке против чемпиона по версии WBA Хорхе Линареса. В свою очередь Джервонта Дэвис 21 апреля будет боксировать против Хесуса Куэйяры.
Ранее сообщалось, что Василий Ломаченко снял захватывающее видео о своей подготовке к бою с Линаресом.
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