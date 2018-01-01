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Мейвезер ведет переговоры по бою Ломаченко – Дэвис

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Флойд Мейвезер намерен договорится о бое Василия Ломаченко и Джервонта Дэвиса.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
Getty Images

Глава Mayweather Promotions Флойд Мейвезер намерен организовать боя между Джервонтой Дэвисом и украинским чемпионом по версии WBO Василием Ломаченко.

"Если Дэвис победит Хесуса Куэйяра, то мы сделаем ему бой с Ломаченко. Я уже провел предварительные переговоры с Дюбефом (Тодд Дюбеф – глава TopRank – прим. ред)", – приводит слова Мейвезера ресурс BoxingScene.

Также сообщается, что договоренность о бое Ломаченко и Дэвиса подтвердил глава TopRank Тодд Дюбеф. 

Напомним, что свой следующий бой Василий Ломаченко проведет 12 мая в Нью-Йорке на арене театр Madison Square Garden против чемпиона по версии WBA Хорхе Линареса.

В свою очередь поединок Дэвиса против Хесуса Куэйяры запланирован на 21 апреля.

Ранее сообщалось, что Василий Ломаченко снял захватывающее видео о своей подготовке к бою с Линаресом.

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, Флойд Мейвезер, Джервонта Дэвис
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