Херд объединил титулы в поединке с Ларой

Джаррет Херд стал чемпионом по трем версиям в первом среднем весе.

Чемпион мира по версии IBF в первом среднем весе американец Джарретт Херд победил раздельным решением судей чемпиона мира в этом же весе по версиям WBA и IBO кубинца Эрисланди Лару, объединив титулы.

Первая половина боя прошла при преимуществе Лары, который использовал свое техническое превосходство, держа соперника на расстоянии джебом и опасно работая ударами слева. В 6-м раунде Лара на секунду потряс оппонента, зацепив его левым апперкотом, но в целом Херд спокойно переносил удары соперника.

Начиная с седьмого раунда Херд перехватил инициативу, начал агрессивно давить и был близок даже к нокауту, когда после левого бокового отправил Лару в нокдаун, но дожать кубинца Херду не хватило времени.

Исход боя решили судьи, мнение которых разделилось – 114:113 в пользу Лары и дважды 114:113 в пользу Херда, которому и отдали победу.

Отметим, что в андеркарте этого боя Дигейл вернул титул IBF, перебоксировав Труэкса.

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