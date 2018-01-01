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Дигейл вернул титул IBF, перебоксировав Труэкса

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Джеймс Дигейл вновь стал чемпионом мира по версии IBF в суперсреднем весе.
Джеймс Дигейл
Джеймс Дигейл
BoxingScene.com

Британец Джеймс Дигейл победил американца Кейлебо Труэкса и отобрал назад у него титул чемпиона мира по версии IBF в суперсреднем весе.

После активных стартовых  раундов со стороны Дигейла дальше преимуществом завладел Труэкс и лишь после экватора британец, как минимум, выровнял ход боя.

Поединок в целом оказался скучным, небогатым на яркие события и больше запомнился грязными приемами со стороны обоих боксеров. Например, в 10-м раунде рефери снял зачетный пункт с Дигейла за удар плечом, а вот удары головой остались судьей незамеченными.

По итогам всех отведенных 12 раундов судьи со счетом 117:110, 114:113 и 114:113 отдали победу Дигейлу.

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Теги: Джеймс Дигейл, бокс, IBF
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