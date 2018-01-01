Линарес озвучит состав тренерского штаба, который готовит его к Ломаченко

Хорхе Линарес проходит подготовку без своего тренера Исмаэля Саласа.

Чемпион мира по версии WBA в легком весе венесуэлец Хорхе Линарес (44-3, 27 КО) рассказал, кто готовит его к поединку с украинским боксером Василием Ломаченко.

В первую очередь Линареса будет готовить известный американский специалист Руди Эрнандес.

Тренерами по физической подготовки в лагере Линареса станут Хорхе Капетильо, а также Карлос Линарес, который является родным братом Хорхе, работа которого в основном всегда проходила в Японии.

"Я проходил первый этап подготовки в Японии. Встречался со своим промоутером Акихико Хондой. Мы решили, что это - лучший из возможных вариантов. Капетийо работает со мной утром, он также является моим диетологом. А мой брат Карлос уже сегодня считается вторым лучшим тренером Японии, а вскоре станет одним из лучших тренеров в мире.

Самое главное для меня - зона комфорта. Я бы мог тренироваться под руководством Салама, но только в Англии, а не здесь в Вегасе. В Англии у меня нет жилья и качественных спарринг-партнеров, поэтому так получилось", - цитирует Хорхе BoxingScene.

Отметим, что поединок Василия Ломаченко против Хорхе Линареса пройдет 12-го мая в Нью-Йорке на знаменитой арене театра Madison Sguare Garden. На кону поединка Ломаченко – Линарес могут стоять три пояса.

Ранее сообщалось, что Ломаченко предложил Линаресу пари на 200 тысяч долларов.

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