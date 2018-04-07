Ломаченко снял захватывающее видео о своей подготовке к бою с Линаресом
Украинец опубликовал кадры своих разнообразных тренировок.
Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко (10-1, 8 КО) на своей странице в Instagram опубликовал видео со своих тренировок перед боем против обладателя пояса WBA в легком весе Хорхе Линареса (44-3, 27 КО).
Отметим, что поединок Василия Ломаченко против Хорхе Линареса пройдет 12-го мая в Нью-Йорке на знаменитой арене театра Madison Sguare Garden. На кону поединка Ломаченко – Линарес могут стоять три пояса.
Ранее сообщалось, что Ломаченко предложил Линаресу пари на 200 тысяч долларов.
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