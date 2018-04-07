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Ломаченко снял захватывающее видео о своей подготовке к бою с Линаресом

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Украинец опубликовал кадры своих разнообразных тренировок.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
instagram.com/lomachenkovasiliy/

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко (10-1, 8 КО) на своей странице в Instagram опубликовал видео со своих тренировок перед боем против обладателя пояса WBA в легком весе Хорхе Линареса (44-3, 27 КО).

Отметим, что поединок Василия Ломаченко против Хорхе Линареса пройдет 12-го мая в Нью-Йорке на знаменитой арене театра Madison Sguare Garden. На кону поединка Ломаченко – Линарес могут стоять три пояса.

Ранее сообщалось, что Ломаченко предложил Линаресу пари на 200 тысяч долларов. 

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Теги: Василий Ломаченко, бокс, Хорхе Линарес
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