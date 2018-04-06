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Уайт недоволен заявлениями Поветкина

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Британский боксер возмущен поведением Александра Поветкина, который не хочет провести с ним поединок.
Диллиан Уайт
Диллиан Уайт
Getty Images

Британский боксер супертяжелого веса Диллиан Уайт выразил недовольство заявлением Александра Поветкина о том, что россиянина интересует только бой с чемпионом мира по версиям WBA Super, IBO, WBO и IBF Энтони Джошуа.

"Ну же, Саша, прекрати колебаться, на прошлой неделе ты сказал, что будешь драться со мной, почему ты резко поменял мнение? Я – первый номер в рейтинге WBC, но всё ещё рад был бы встретиться с тобой", – написал Диллиан Уайт в социальной сети Twitter.

Ранее сообщалось, что Эдди Хирн намерен организовать бой Поветкин – Уайт.

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Теги: бокс, Диллиан Уайт, бой, Александр Поветкин
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