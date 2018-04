Уайт недоволен заявлениями Поветкина

Британский боксер супертяжелого веса Диллиан Уайт выразил недовольство заявлением Александра Поветкина о том, что россиянина интересует только бой с чемпионом мира по версиям WBA Super, IBO, WBO и IBF Энтони Джошуа.

"Ну же, Саша, прекрати колебаться, на прошлой неделе ты сказал, что будешь драться со мной, почему ты резко поменял мнение? Я – первый номер в рейтинге WBC, но всё ещё рад был бы встретиться с тобой", – написал Диллиан Уайт в социальной сети Twitter.

Come on Sasha @APovetkin @EddieHearn @HBOboxing @SkySportsBoxing stop wavering you said you'd fight me last week why the u turn ?

I'm No1 with the @WBCBoxing but I’m still happy to fight you #COWARD