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Альвареса призвали стать вегетарианцем

Комментариев: 2
Сауль Альварес попался на допинге из-за зараженного мяса.
Сауль Альварес
Сауль Альварес
Getty Images

В крови Сауля Альвареса обнаружили запрещенное вещество кленбутерол, которое способствует увеличению мышечной массы. В команде мексиканца заявили, что препарат попал в организм Канело из-за зараженного мяса.

Организация PETA Latino, которая пропагандирует этическое отношения к животным, на своем официальном сайте предложило мексиканцу стать вегетарианцем, чтобы в будущем подобные инциденты не повторялись.

"Все больше атлетов с мировым именем отказываются от мяса животных, в котором так часто попадаются гормоны и антибиотики, в пользу сбалансированной, питательной, белковой вегетарианской пищи. Мы предлагаем Альваресу присоединиться к нам. Уверены, вегетарианская пища не только поможет ему побыстрее вернуться в ринг, но и сделает его еще быстрее и сильнее", – сказано в сообщении. 

Напомним, что Спортивная комиссия штата Невада временно отстранила спортсмена от боев, а окончательное решение вынесет 18 апреля. Альварес решил не дожидаться вердикта, а сам отказался от поединка против Геннадия Головкина, который должен был состоятся 5-го мая. 

Ранее президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что нечестно приписывать Альваресу использование допинга.

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Теги: бокс, Сауль Альварес
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Комментариев (2)
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ЛапотьЛабетен  (аноним)  06.04.2018, 18:16
Оценка:  0
ЛапотьЛабетен
Да, неужели ? Может быть ему стать как Орландо Крус ?)))))))). И запорами страдать не будет))))).
Альварес  (аноним)  06.04.2018, 18:06
Оценка:  0
Альварес
Идите вы нахyй, говноеды!
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