Альвареса призвали стать вегетарианцем

Сауль Альварес попался на допинге из-за зараженного мяса.

В крови Сауля Альвареса обнаружили запрещенное вещество кленбутерол, которое способствует увеличению мышечной массы. В команде мексиканца заявили, что препарат попал в организм Канело из-за зараженного мяса.

Организация PETA Latino, которая пропагандирует этическое отношения к животным, на своем официальном сайте предложило мексиканцу стать вегетарианцем, чтобы в будущем подобные инциденты не повторялись.

"Все больше атлетов с мировым именем отказываются от мяса животных, в котором так часто попадаются гормоны и антибиотики, в пользу сбалансированной, питательной, белковой вегетарианской пищи. Мы предлагаем Альваресу присоединиться к нам. Уверены, вегетарианская пища не только поможет ему побыстрее вернуться в ринг, но и сделает его еще быстрее и сильнее", – сказано в сообщении.

Напомним, что Спортивная комиссия штата Невада временно отстранила спортсмена от боев, а окончательное решение вынесет 18 апреля. Альварес решил не дожидаться вердикта, а сам отказался от поединка против Геннадия Головкина, который должен был состоятся 5-го мая.

Ранее президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что нечестно приписывать Альваресу использование допинга.

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