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Поветкина назначили обязательным претендентом для Джошуа

Комментариев: 4
Энтони Джошуа должен провести бой с Александром Поветкиным в течение 150 дней.
Александр Поветкин
Александр Поветкин
BoxingScene.com

Глава промоутерской компании Мир бокса, занимающейся делами Александра Поветкина, Андрей Рябинский заявил, что чемпиона мира по версиям WBA Super, IBF, IBO и WBO Энтони Джошуа обязали провести бой против Поветкина по линии WBA. По информации промоутера, на организацию боя командам отвели 150 дней.

"Сегодня Поветкин назначен обязательным претендентом к Джошуа по WBA. Срок 150 дней с сегодняшнего дня на организацию боя, бой должен произойти. Джошуа не имеет права ни с кем драться до Саши! 30 дней на переговоры!" - написал Рябинский в своем Twitter.

Ранее промоутер Поветкина заявлял, что бой Джошуа с россиянином должен состояться до конца 2018 года.

Напомним, в своих крайних поединках Джошуа решением судей отобрал титул WBO у Джозефа Паркера, а Поветкин нокаутировал Дэвида Прайса.

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Теги: Александр Поветкин, Энтони Джошуа, бокс, WBA
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Комментариев (4)
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pусский  (аноним)  06.04.2018, 12:33
Оценка:  0
pусский
Вот и настал писдец сраному ниггеру, гы-гы-гы! Охуеть,наш Саша притаранит в Россию 4 пояса, я дико дзякую, бля! Давайте скорее дату боя, я подготовлю корпоратив!
ЛапотьЛабутен  (аноним)  06.04.2018, 11:37
Оценка:  0
ЛапотьЛабутен
Та поколотит Джошуа этого лапотника пельмешкина. Главное, чтоб они его в Россию не затащили. Там могут и подмешать, и отравить(((((. Упадет Джошуа от Новичка, все может быть...И будет пельмешкин чемпионом)))))).
Peyot    06.04.2018, 11:21
Оценка:  +1
Peyot
Что в очерендной раз подтверждает что в Боксе нет ни чести славы. Все заправлят только деньги. Пипеткин дважды подряд был уличен в приеме допинга и его вместо пожизненной дисквалификации назначают претендентов на чемпионский бой... позорище WBA
Peyot    06.04.2018, 11:26
Оценка:  +1
Peyot
На месте джошуа(и любого уважаемого боксера) я бы скорее выбросил пояс вба на помойку чем стал иметь дело с рябинским и его стероидным пельменем!
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