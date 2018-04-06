Поветкина назначили обязательным претендентом для Джошуа
Глава промоутерской компании Мир бокса, занимающейся делами Александра Поветкина, Андрей Рябинский заявил, что чемпиона мира по версиям WBA Super, IBF, IBO и WBO Энтони Джошуа обязали провести бой против Поветкина по линии WBA. По информации промоутера, на организацию боя командам отвели 150 дней.
"Сегодня Поветкин назначен обязательным претендентом к Джошуа по WBA. Срок 150 дней с сегодняшнего дня на организацию боя, бой должен произойти. Джошуа не имеет права ни с кем драться до Саши! 30 дней на переговоры!" - написал Рябинский в своем Twitter.
Внимание!— Рябинский Андрей (@Ryabinskiy) 6 апреля 2018 г.
Сегодня Поветкин назначен обязательный претендентом к Джошуа по WBA!!!
Срок 150 дней с сегодняшнего дня на организацию боя, бой должен произойти. Джошуа НЕ имеет права ни с кем драться до Саши!!! 30 дней на переговоры.!
Ранее промоутер Поветкина заявлял, что бой Джошуа с россиянином должен состояться до конца 2018 года.
Напомним, в своих крайних поединках Джошуа решением судей отобрал титул WBO у Джозефа Паркера, а Поветкин нокаутировал Дэвида Прайса.
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