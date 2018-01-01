Шейн Мозли: Ломаченко очень хорош, но и Линарес может победить

Экс-чемпион мира в трех весах похватит украинского боксера.

Экс-чемпион мира в трех весах Шейн Мозли похвалил украинского чемпиона мира во втором полулегком весе по версии WBO Василия Ломаченко (10-1, 8 КО), но отдал должное и его сопернику Хорхе Линаресу (44-3, 27 КО).

"Ломаченко и Линарес – отличные боксеры. Василий уже доказал, что он очень хорош и держит уровень. Это будет очень сложный бой для Хорхе, но он может победить", – сказал Мозли в интервью ESNews.

Отметим, что поединок Василия Ломаченко против Хорхе Линареса пройдет 12-го мая в Нью-Йорке на знаменитой арене театра Madison Sguare Garden. На кону поединка Ломаченко – Линарес могут стоять три пояса.

Ранее сообщалось, что Ломаченко предложил Линаресу пари на 200 тысяч долларов.

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!