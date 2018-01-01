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Комиссия "забраковала" претендента на бой с Головкиным

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Мексиканцу Хайме Мунгуйи не разрешили выходить на ринг против Геннадия Головкина.
Хайме Мунгуйя пока не сможет выйти в ринг против Головкина
Хайме Мунгуйя пока не сможет выйти в ринг против Головкина
BoxingScene.com

Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) не дала разрешение непобежденному мексиканцу Хайме Мунгуйи (28-0, 24 КО) на бой с чемпионом мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО), сообщает BoxingNews24.com.

Накануне появилась информация, что Мунгуйя стал наиболее вероятным соперником Головкина на поединок 5 мая, однако кандидатуру Мунгуйи должна была одобрить NSAC. В итоге Комиссия отклонила данную кандидатуру.

Напомним, промоутеры Геннадия Головкина начали искать нового соперника после того, как Сауль Альварес отказался от участия в реванше. Спортивная комиссия штата Невада временно отстранила мексиканца от боев из-за проваленной допинг-пробы, Окончательное решение будет вынесено 18 апреля, согласно которому Альвареса могут отстранить на срок от 6 до 12 месяцев.

Ранее сообщалось, что самым вероятным соперником для Головкина является О'Салливан.

Обе команды боксеров выразили надежду на скорейшее проведение реванша, как только Альвареса допустят к боям.

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Теги: Геннадий Головкин, бокс
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