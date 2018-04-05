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Тренер Гассиева: Если бы Усик не расстался с Баширом, шансов победить Мурата было бы больше

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Абель Санчес прокомментировал расставание Александра Усика с американским тренером Джеймсом Али Баширом.
Абель Санчес
Абель Санчес
instagram.com/murat_gassiev

Тренер чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBA и IBF Мурата Гассиева Абель Санчес заявил, что в бою с ним обладатель титулов WBC и WBO Александр Усик пожалеет, что когда-то расстался со своим тренером Джеймсом Али Баширом.

"Бой с Усиком будет непростым - на таком уровне простых боев не бывает. Что я думаю по поводу расставания Усика с Джеймсом Али Баширом? Джеймс очень хороший тренер, но иногда его бойцы хотят боксировать более агрессивно, а не вести бой с дистанциии. Но что касается Усика, то Мурат Гассиев покажет ему, что прекращение сотрудничества с Баширом было его ошибкой, потому что если бы он оставался с ним, шансов у него были бы побольше", - цитирует Абеля Санчеса Boxingnews, со ссылкой на его интервью для BWTM Sports.

Напомним, в феврале 2017 года Александр Усик прекратил сотрудничество с американским тренером Джеймсом Али Баширом.

Александр Усик встретится с Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии. Поединок запланирован на 11 мая и должен пройти в Джидде (Саудовская Аравия). На кону будет стоять титул The Ring, а также чемпионские пояса по версиям WBC, WBO, WBA, IBF. Кроме того, победителю боя вручат специальный кубок Мохаммеда Али.

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Теги: Александр Усик, Мурат Гассиев, Абель Санчес, бокс
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Комментариев (2)
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ЛапотьЛабетен  (аноним)  05.04.2018, 23:10
Оценка:  0
ЛапотьЛабетен
Целиком и полностью поддерживаю.
Костыль  (аноним)  05.04.2018, 23:00
Оценка:  0
Костыль
Согласен! Лупоглаз нехорошо поступил как человек, и, с точки зрения бокса, сменил Башира на нулевого тренера!
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