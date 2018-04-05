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Украинцу Богачуку вскоре предстоит чемпионский бой

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22-летний боксер Сергей Богачук сразится за пояс чемпиона мира.
Сергей Богачук
Сергей Богачук

Перспективный украинский боксер полусредней весовой категории Сергей Богачук (7-0, 7 КО) выйдет на бой за пояс чемпиона мира среди молодежи.

Между боксером и его промоутерами есть договоренность, что 9 или 10 поединок украинца в профи станет титульным. Об этом сообщает Luckypunch.net.

Отметим, что контракт Богачука заключен с двумя компаниями: Ural Boxing Promotion (50%) и 360 Promotions (50%).

Российская компания известна по сотрудничеству с чемпионом мира по версиям IBF и WBA Муратом Гассиевым (26-0, 19 КО), а основателем американской является известный промоутер Том Леффлер.

Сам Сергей Богачук работает под руководством опытного специалиста Абеля #Санчеса, тренируясь в лагере в Биг Беар, в Калифорнии.

Напомним, свой последний бой Богачук провел 27 марта против американца Люциуса Джонсона (4-3-1, 3 КО), завершив его победой техническим нокаутом в третьем раунде.

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Теги: Сергей Богачук, бокс
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