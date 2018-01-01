WBC разрешил Головкину провести добровольную защиту чемпионских поясов

Геннадий Головкин имеет шанс заполучить еще один пояс к своей коллекции.

Президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что Всемирный боксерский совет разрешил Геннадию Головкину провести добровольную защиту чемпионских поясов после того, как Сауль Альварес отказался от поединка с казахстанцем.

"Очень печально, что бой между Головкиным и Альваресом не состоится. Но правила – прежде всего, а Атлетическая комиссия штата Невада в расследовании дела Альвареса действовала по уставу. Наша позиция, впрочем как всегда, предельно ясна – мы согласны на то, чтобы чемпион Головкин провел добровольную защиту титула", – приводит слова функционера ресурс vringe.com.

Кроме того, Сулейман рассказал, что на кону следующего боя Головкина будет стоять специальный пояс от WBC.

Хочу отметить, что "уникальный" подарочный пояс будет на кону боя 5 мая. Этот пояс называется "Реальный герой" – трофей достанется победителю боя", – подытожил Сулейман.

В крови Альвареса обнаружили кленбутерол, который способствует увеличению мышечной массы. Команда боксера заявила, что запрещенный препарат попал в кровь из-за зараженного мяса.

Спортивная комиссия штата Невада временно отстранила спортсмена от боев, а окончательное решение вынесет 18 апреля. Альварес решил не дожидаться вердикта, а сам отказался от поединка против Геннадия Головкина, который должен был состоятся 5-го мая.

Ранее сообщалось, что следующим соперником Головкина, скорее всего, выступит ирландский боксер Гари О'Салливан. Поединок состоится 5-го мая в Лас-Вегасе на арене MGM Grand.

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