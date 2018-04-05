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Альваресу нечестно приписывать использование допинга – президент WBC

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Маурисио Сулейман высказался относительно отмены боя между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом.
Маурисио Сулейман
Маурисио Сулейман
Getty Images

Президент WBC Маурисио Сулейман считает, что нечестно приписывать Саулю Альваресу использование допинга, однако и ответственность с мексиканца снимать нельзя.

"Каждый атлет несет персональную ответственность за то, что попадает в его организм. И Альварес не является исключением. Канело виновен в том, что скушал "зараженное" мясо. Он виновен в этом. Но нечестно ему приписывать использование допинга. Очень жаль, что все произошло именно так. Теперь 5 мая люди не увидят этот невероятный, интригующий поединок", – приводит слова функционера издание BoxingScene.

В крови Альвареса обнаружили кленбутерол, который способствует увеличению мышечной массы. Команда боксера заявила, что запрещенный препарат попал в кровь из-за зараженного мяса. 

Спортивная комиссия штата Невада временно отстранила спортсмена от боев, а окончательное решение вынесет 18 апреля. Альварес решил не дожидаться вердикта, а сам отказался от поединка против Геннадия Головкина, который должен был состоятся 5-го мая.

Ранее сообщалось, что Оскар Де Ла Хойа вступился за Сауля Альвареса, назвав мексиканца непревзойденным джентльменом.

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Теги: бокс, Сауль Альварес, Геннадий Головкин, Маурисио Сулейман
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Комментариев (1)
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Peyot    05.04.2018, 15:07
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Peyot
вонт пипеткина два раза подряд ловили на 100% употреблении допнга причем эти препараты не используют в пищевых технологиях и ничего дерется вон уже претендует на чемпиона мира)))) главное не чистота спортсмена а сколько денег промоутер в федерацию заносит по кабинетам!
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