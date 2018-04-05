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Ломаченко – следующий соперник Пакьяо, – Арум

Комментариев: 3
Пакьяо сказал промоутеру, что Ломаченко следующий его соперник.
Боб Арум и Мэнни Пакьяо
Боб Арум и Мэнни Пакьяо
Getty Images

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал, что его бывший клиент Мэнни Пакьяо готов провести бой с украинцем Василием Ломаченко. Филиппинский боксер пригласил промоутера в Малайзию, где в июле пройдет его бой с Лукасом Матиссе. В случае своей победы Пакьяо хотел бы провести следующий поединок именно с Василием.

"Думаю, что Пакьяо считается одним из лучший боксеров в мире. Но когда ты становишься старше, подрастают молодые боксеры и занимают твое место. Но Мэнни все еще один из лучших. Он сказал, что если победит Матиссе, то хочет драться с Ломаченко, которого в свою очередь многие называют лучшим", – цитирует Арума BoxingScene.

Ранее Пакьяо рассказал, когда пройдет его бой с Ломаченко. 

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Теги: Мэнни Пакьяо, Боб Арум, Василий Ломаченко, бокс
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Комментариев (3)
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ViperUAX    05.04.2018, 15:21
Оценка:  0
ViperUAX
Из Пакмена уже песок сыплется.Вася знает кого вызывать на бой...
ViperUAX    05.04.2018, 15:21
Оценка:  0
ViperUAX
Из Пакмена уже песок сыплется.Вася знает кого вызывать на бой...
Peyot    05.04.2018, 15:05
Оценка:  -1
Peyot
сомневаюсь что этот бой состоится
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