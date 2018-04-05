Поветкин: Сейчас у меня одно желание – бой с Джошуа

Россиянин Александр Поветкин остался доволен собой в поединке с Дэвидом Прайсом.

Россиянин Александр Поветкин после победы над Дэвидом Прайсом заявил, что хочет провести поединок против чемпиона по версии WBA Super, IBF, IBO, WBO Энтони Джошуа.

"В целом я доволен работой в бою с Прайсом, за исключением момента с нокдауном. Хотя вначале я был закрепощенным, и много чего не получалось. Потом потихонечку раскрепостился и в итоге провел тот удар, который нарабатывали на спаррингах. Мы еще будем разбирать этот поединок.

Сейчас у меня одно желание – провести бой с Джошуа. Это будет хороший и интересный бой. Я уверен в себе!", – приводит слова боксера ресурс Риа-Новости.

Ранее сообщалось, что поединок Александра Поветкина и Энтони Джошуа должен состоятся до конца 2018 года.

Добавим что Дэвиду Прайсу после нокаута от Александр Поветкина в пятом раунде наложили 40 швов.

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