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Поветкин: Сейчас у меня одно желание – бой с Джошуа

Комментариев: 6
Россиянин Александр Поветкин остался доволен собой в поединке с Дэвидом Прайсом.
Александр Поветкин нокаутировал Дэвида Прайса
Александр Поветкин нокаутировал Дэвида Прайса
Getty Images

Россиянин Александр Поветкин после победы над Дэвидом Прайсом заявил, что хочет провести поединок против чемпиона по версии WBA Super, IBF, IBO, WBO Энтони Джошуа.

"В целом я доволен работой в бою с Прайсом, за исключением момента с нокдауном. Хотя вначале я был закрепощенным, и много чего не получалось. Потом потихонечку раскрепостился и в итоге провел тот удар, который нарабатывали на спаррингах. Мы еще будем разбирать этот поединок. 

Сейчас у меня одно желание – провести бой с Джошуа. Это будет хороший и интересный бой. Я уверен в себе!", – приводит слова боксера ресурс Риа-Новости.

Ранее сообщалось, что поединок Александра Поветкина и Энтони Джошуа должен состоятся до конца 2018 года.

Добавим что Дэвиду Прайсу после нокаута от Александр Поветкина в пятом раунде наложили 40 швов.

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Теги: бокс, Александр Поветкин, Энтони Джошуа
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Комментариев (6)
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гость  (аноним)  05.04.2018, 13:41
Оценка:  0
гость
он хочет поласкать яйца языком у Джошуа
петенька  (аноним)  05.04.2018, 13:29
Оценка:  0
петенька
Ах, у него же не выдержит пуканчик!
Костыль  (аноним)  05.04.2018, 13:22
Оценка:  +1
Костыль
Хуитязь устал от жизни и хочет умереть.
Peyot    05.04.2018, 13:17
Оценка:  +1
Peyot
да кому ты сдался третьесортный стероидный пельмень? Ну кто хаплатит за бой с тобой? кроме тупина никто... А в РФ ниодин уважающий себя спортмен сейчас не поедет. Бой Джогуа-Уайлдер - это десятки миллионов каждому. А бой поветкин - неважно кто это ну по ляму максимум. Никто этого организовывать не стаент!
Huper!    05.04.2018, 13:01
Оценка:  +2
Huper!
Денег ты хочешь, а не боя, куда там химику-пенсионеру еще в чемпионы
ЛапотьЛабетен  (аноним)  05.04.2018, 12:46
Оценка:  +2
ЛапотьЛабетен
И мы с нетерпением ожидаем этого боя))))). В нем Джошуа грубо нокаутирует этот кусок узкого дерьма, и вынесут пельменя, вперед ластами на больничную койку)))))).
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