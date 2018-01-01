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Пакьяо рассказал, когда проведет бой с Ломаченко

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Мэнни Пакьяо не отказался от идеи проведения поединка с Василием.
Мэнни Пакьяо
Мэнни Пакьяо
Getty Images

Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо согласен провести бой с украинцем Василием Ломаченко сообщает Los Angeles Times. 

Представитель боксера Майкл Лонч назвал желаемую дату проведения поединка с украинским чемпионом мира.

"Мэнни хочет драться с Ломаченко осенью", - сказал Лонч.

Отметим, что 15 июля Пакьяо встретится на ринге с Лукасом Матиссе, на кону будет стоять титул чемпиона по версии WBA. Ломаченко 12 мая проведет бой с Хорхе Линаресом.

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Теги: Мэнни Пакьяо, Василий Ломаченко, бокс
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