Пакьяо рассказал, когда проведет бой с Ломаченко

Мэнни Пакьяо не отказался от идеи проведения поединка с Василием.

Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо согласен провести бой с украинцем Василием Ломаченко сообщает Los Angeles Times.

Представитель боксера Майкл Лонч назвал желаемую дату проведения поединка с украинским чемпионом мира.

"Мэнни хочет драться с Ломаченко осенью", - сказал Лонч.

Отметим, что 15 июля Пакьяо встретится на ринге с Лукасом Матиссе, на кону будет стоять титул чемпиона по версии WBA. Ломаченко 12 мая проведет бой с Хорхе Линаресом.

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