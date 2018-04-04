Хирн: Бой Джошуа с Уайлдером должен состоятся в 2018 году

Промоутер Эдди Хирн рассказал о переговорах с представителями Деонтея Уайлдера.

Промоутер чемпиона по версии WBA, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа Эдди Хирн считает, что если поединок его клиента против Деонтея Уайлдера состоится, то это будет в 2018 году.

"Вчера звонил Хаймону, менеджеру Деонтея Уайлдера, и имел разговор с Showtime. Переговоры продолжаются. Утром я встретился с Джошуа и его тренером Робом Маккрекеном. Мы обсуждали планы на 2018 год.

Повторюсь еще раз, бой с Уайлдером должен состояться в 2018 году. Если этого не случится, то тогда унификация будет под вопросом, учитывая чемпионские обязательства Джошуа. Энтони хочет этого поединка и уверен, что он состоится", – приводит слова Хирна ресурс Sky Sports.

Ранее Эдди Хирн заявил, что команда Деонтея Уайлдера не хочет поединка их клиента против Энтони Джошуа.

Напомним, после своей победы над Паркером Джошуа бросил вызов Уайлдеру, чьего пояса единственного не хватает британцу. Уайлдер согласился на бой и даже готов для этого приехать в Великобританию.

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