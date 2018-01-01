Окслейд-Чемберлен вколотил потрясающий гол в ворота Ман Сити

Алекс Окслейд-Чемберлен забил с дальней дистанции в ворота Манчестер Сити.

Полузащитник Ливерпуля Алекс Окслейд-Чемберлен удвоил счет в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против Манчестер Сити.

24-летний полузащитник остался без присмотра игроков Сити и решился на удар с метров 30-ти. Получился шедевральный гол, а болельщики на Энфилде в экстазе запели еще громче – 2:0.

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Ранее сообщалось, что фанаты “красных“ атаковали автобус “горожан“ накануне поединка.

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