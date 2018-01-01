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Миллер: Я заснул, когда смотрел бой Джошуа – Паркер

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Джаррелл Миллер считает, что Джозеф Паркер должен был победить Энтони Джошуа.
Джаррелл Миллер
Джаррелл Миллер
Getty Images

Американец Джаррел Миллер сознался, что заснул во время поединка между Энтони Джошуа и Джозефом Паркером, а также заявил, что готов встретится в Нью-Йорке с чемпионом WBA Super, WBO, IBF, IBO.

"Джошуа не такой мощный, как думает. Бой мне не понравился. Я заснул, и мои сынишки будили меня. Потом уже они заснули, а я их будил.

Я считаю, что выиграл Паркер, но поклонники бокса из Великобритании думают иначе. Паркер выбросил больше ударов, был более активным, лучше работал джебом. Джошуа пропускал опасные удары. Паркер не самый мощный, но смог потрясти Джошуа.

Хочу ли я боя с Джошуа? О да, пусть приезжает в Нью-Йорк. Мы можем устроить этот бой", – приводит слова американца ресурс BoxingScene.

Ранее сообщалось, что Энтони Джошуа должен встретится с Александром Поветкиным до конца года.

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Теги: бокс, Энтони Джошуа, Джозеф Паркер, Джаррелл Миллер
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