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Альварес: Мне кажется, Головкин напуган и ищет оправдания

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Сауль Альварес не обращает внимание на слова Геннадия Головкина и его команды.
Сауль Альварес
Сауль Альварес
Getty Images

Мексиканец Сауль Альварес прокомментировал свой отказ от поединка против чемпиона мира по версии WBA Super, WBC, IBF, IBO Геннадия Головкина, заявив, что казахстанский боксер боится с ним боксировать.

"Честно говоря, меня не волнует, что говорит Головкин или члены его команды. Потому что, и это самое главное, – они не доктора и не эксперты. Я не обращаю на них внимания. Для меня все вообще выглядит так, словно они не хотят драться и ищут оправдания, а Головкин напуган", – приводит слова мексиканца ресурс vringe.com, ссылаясь на пресс-конференцию боксера.

Отметим, что в крови мексиканца обнаружили кленбутерол, который способствует увеличению мышечной массы. Спортивная комиссия штата Невада временно отстранила спортсмена от боев, а окончательное решение вынесет 18 апреля. Альварес решил не дожидаться вердикта, а сам отказаться от поединка, который должен был состоятся 5-го мая.

Ранее сообщалось, что Оскар Де Ла Хойа вступился за Сауля Альвареса, назвав мексиканца непревзойденным джентльменом.

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Теги: бокс, Сауль Альварес, Геннадий Головкин
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