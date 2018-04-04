Альварес: Мне кажется, Головкин напуган и ищет оправдания

Сауль Альварес не обращает внимание на слова Геннадия Головкина и его команды.

Мексиканец Сауль Альварес прокомментировал свой отказ от поединка против чемпиона мира по версии WBA Super, WBC, IBF, IBO Геннадия Головкина, заявив, что казахстанский боксер боится с ним боксировать.

"Честно говоря, меня не волнует, что говорит Головкин или члены его команды. Потому что, и это самое главное, – они не доктора и не эксперты. Я не обращаю на них внимания. Для меня все вообще выглядит так, словно они не хотят драться и ищут оправдания, а Головкин напуган", – приводит слова мексиканца ресурс vringe.com, ссылаясь на пресс-конференцию боксера.

Отметим, что в крови мексиканца обнаружили кленбутерол, который способствует увеличению мышечной массы. Спортивная комиссия штата Невада временно отстранила спортсмена от боев, а окончательное решение вынесет 18 апреля. Альварес решил не дожидаться вердикта, а сам отказаться от поединка, который должен был состоятся 5-го мая.

Ранее сообщалось, что Оскар Де Ла Хойа вступился за Сауля Альвареса, назвав мексиканца непревзойденным джентльменом.

Подписывайтесь на нашу страничку о боксе в Telegram!