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Ломаченко поднял флаг родного города в Калифорнии

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Василий Ломаченко продолжает подготовку к поединку против Хорхе Линареса.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
instagram.com/lomachenkovasiliy/

Украинский чемпион по версии WBO Василий Ломаченко продолжает готовится к поединку против Хорхе Линареса в Калифорнии.

Во дворе своего дома боксер решил поднять флаг города Аккерман, где Ломаченко и родился (нынешнее название города – Белгород-Днестровский).

 

🤖 AKKERMAN in CALIFORNIA

Публикация от LOMAchenko Vasiliy (@lomachenkovasiliy)

Отметим, что поединок Василия Ломаченко против Хорхе Линареса пройдет 12-го мая в Нью-Йорке на знаменитой арене театра Madison Sguare Garden. На кону поединка Ломаченко – Линарес могут стоять три пояса.

Ранее сообщалось, что Ломаченко предложил Линаресу пари на 200 тысяч долларов. 

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, Хорхе Линарес
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