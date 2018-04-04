Ломаченко поднял флаг родного города в Калифорнии

Василий Ломаченко продолжает подготовку к поединку против Хорхе Линареса.

Украинский чемпион по версии WBO Василий Ломаченко продолжает готовится к поединку против Хорхе Линареса в Калифорнии.

Во дворе своего дома боксер решил поднять флаг города Аккерман, где Ломаченко и родился (нынешнее название города – Белгород-Днестровский).

🤖 AKKERMAN in CALIFORNIA Публикация от LOMAchenko Vasiliy (@lomachenkovasiliy) 3 Апр 2018 в 5:22 PDT

Отметим, что поединок Василия Ломаченко против Хорхе Линареса пройдет 12-го мая в Нью-Йорке на знаменитой арене театра Madison Sguare Garden. На кону поединка Ломаченко – Линарес могут стоять три пояса.

Ранее сообщалось, что Ломаченко предложил Линаресу пари на 200 тысяч долларов.

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