Альварес – олицетворение того, чего мы хотим от бокса – промоутер
Промоутер Сауля Альвареса Оскар Де Ла Хойа вступился за своего клиента после того, как мексиканец отказался от поединка против Геннадия Головкина.
"Хотел бы поблагодарить Сауля Альвареса за честные слова и искренность. Сауль отличается от большинства боксеров, которых я видел за 25 лет в этом бизнесе. Как на ринге, так и за его пределами Сауль всегда проявлял профессионализм и приверженность своему делу, которые часто отсутствуют в боксе.
Я знаю Сауля с тех пор, как он был подростком. Тогда он много работал, вел себя достойно и демонстрировал огромное уважение к нашему спорту. Его сверстники вели себя глупо и неуважительно к боксу, но Альварес показывал себя непревзойденным джентльменом и добился того, что у него есть сейчас, именно благодаря своей самоотверженности, сосредоточенности и тяжелой работе. Альварес – олицетворение того, чего мы хотим от бокса.
Я искренне надеюсь на справедливое рассмотрение дела Альвареса, с учетом его достижений и того факта, что у него никогда не было положительных допинг-тестов, которые он сдавал свыше 90 раз", – приводит слова Де Ла Хойи ресурс BoxingScene.
Напомним, что Канело решил не дожидаться решения Спортивной комиссии штата Невада и отказался от поединка с Головкиным, который должен был состоятся 5-го мая. Ранее в крови боксера обнаружили кленбутерол, который способствует увеличению мышечной массы.
Также сообщалось, что бой-реванш Альвареса и Головкина может пройти в августе или сентябре.
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