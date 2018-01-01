Альварес – олицетворение того, чего мы хотим от бокса – промоутер

Оскар Де Ла Хойа вступился за Сауля Альвареса, назвав мексиканца непревзойденным джентльменом.

Промоутер Сауля Альвареса Оскар Де Ла Хойа вступился за своего клиента после того, как мексиканец отказался от поединка против Геннадия Головкина.

"Хотел бы поблагодарить Сауля Альвареса за честные слова и искренность. Сауль отличается от большинства боксеров, которых я видел за 25 лет в этом бизнесе. Как на ринге, так и за его пределами Сауль всегда проявлял профессионализм и приверженность своему делу, которые часто отсутствуют в боксе.

Я знаю Сауля с тех пор, как он был подростком. Тогда он много работал, вел себя достойно и демонстрировал огромное уважение к нашему спорту. Его сверстники вели себя глупо и неуважительно к боксу, но Альварес показывал себя непревзойденным джентльменом и добился того, что у него есть сейчас, именно благодаря своей самоотверженности, сосредоточенности и тяжелой работе. Альварес – олицетворение того, чего мы хотим от бокса.

Я искренне надеюсь на справедливое рассмотрение дела Альвареса, с учетом его достижений и того факта, что у него никогда не было положительных допинг-тестов, которые он сдавал свыше 90 раз", – приводит слова Де Ла Хойи ресурс BoxingScene.

Напомним, что Канело решил не дожидаться решения Спортивной комиссии штата Невада и отказался от поединка с Головкиным, который должен был состоятся 5-го мая. Ранее в крови боксера обнаружили кленбутерол, который способствует увеличению мышечной массы.

Также сообщалось, что бой-реванш Альвареса и Головкина может пройти в августе или сентябре.

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