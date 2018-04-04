Прайсу после нокаута от Поветкина наложили 40 швов

Александр Поветкин отправил Дэвида Прайса в тяжелый нокаут в пятом раунде.

Россиянин Александр Поветкин без особых проблем разобрался с Дэвидом Прайсом, бой которых состоялся в андеркарде поединка Джошуа – Паркер. Британский боец оказался на настиле в пятом раунде, и в ринг пришлось вызывать врачей. После боя Прайс отметил, что ему наложили 40 швов.

"После боя меня проверили медики на стадионе, которые порекомендовали лучше обратиться в больницу. В больнице у меня зафиксировали перелом носа и на лицо наложили больше 40 швов – 12 швов в области глаз и около 30 в районе рта", – сказал Прайс в комментарии talkSPORT.

Смотрите также видео нокаута боя Поветкин – Прайс.

Ранее сообщалось, что Александр Поветкин и Энтони Джошуа должны провести бой до конца года.

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