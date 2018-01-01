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Андраде - Головкину: Я - чистый боксер, предлагаю поединок со мной 5 мая

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Деметриус Андраде рассматривается как один из претендентов на замену Саулю Альваресу в бою против Геннадия Головкина.
Андраде готов к бою с Головкиным
Андраде готов к бою с Головкиным
Getty Images

Экс-чемпион мира в первом среднем весе Деметриус Андраде заявил, что готов принять бой против казахстанского чемпиона Геннадия Головкина, который остался без оппонента на бой 5 мая.

После отказа Сауля Альвареса от реванша, промоутеры начали подбирать боксеру других соперников, среди которых называлось и имя Андраде.

"Фанаты бокса хотят, чтобы я вышел в ринг с Головкиным. Мой бой с ним - неожиданный, но я готов, дело за Геннадием. Я - чистый боксер, у меня нет никаких положительных допинг-проб и  запрещенных препаратов. Предлагаю провести поединок со мной 5 мая. Мне нравится такой вариант развития событий", - цитирует Андраде The Los Angeles Times.

Ранее о своей готовности к бою с Головкиным заявлял Билли Джо Сондерс, а промоутер казахстанца назвал самого вероятного соперника на бой 5 мая.

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Теги: Геннадий Головкин, Сауль Альварес, бокс, бой, реванш
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