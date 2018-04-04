Марко Хук выступит в супертяжелом весе

Немецкий боксер выйдет в ринг 16 июня.

Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Марко Хук проведет бой 1 6 июня в рамках шоу своей промоутерской компании Huck Box Promotion, сообщает Boxingscene.

Поединок Хука пройдет в супертяжелом весе. Кто станет соперником боксера - пока неизвестно, но это не первый бой немца в супертяжах. В 2012 году спортсмен провел бой с россиянином Алексндром Поветкиным, в котором проиграл решением судей.

Напомним, в своих последних двух поединках Хук уступил Майрису Бриедису, а затем Александру Усику - в рамках Всемирной боксерской суперсерии.

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