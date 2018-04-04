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Марко Хук выступит в супертяжелом весе

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Немецкий боксер выйдет в ринг 16 июня.
Марко Хук
Марко Хук
Getty Images

Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Марко Хук проведет бой 1 6 июня в рамках шоу своей промоутерской компании Huck Box Promotion, сообщает Boxingscene.

Поединок Хука пройдет в супертяжелом весе. Кто станет соперником боксера - пока неизвестно, но это не первый бой немца в супертяжах. В 2012 году спортсмен провел бой с россиянином Алексндром Поветкиным, в котором проиграл решением судей.

Напомним, в своих последних двух поединках Хук уступил Майрису Бриедису, а затем Александру Усику - в рамках Всемирной боксерской суперсерии.

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Теги: Марко Хук, бокс, бой
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Комментариев (2)
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МоскваБад  (аноним)  04.04.2018, 14:20
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петенька (аноним) 04.04.2018, 13:25
Могу организовать от Владимира Вольфовича. Любит трахать русских парней в узенькие попки)))). Так оттрахает, что из пукана потечет)))).
петенька  (аноним)  04.04.2018, 13:25
Оценка:  0
петенька
Хочу в пуканчик!
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