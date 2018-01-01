Переключиться на мобильную версию

Хирн: Не верю, что команда Уайлдера хочет боя с Джошуа

Комментариев: 0
Промоутер Энтони Джошуа назвал еще одного претендента на бой с британцем.
Энтони Джошуа и Эдди Хирн
Энтони Джошуа и Эдди Хирн
Getty Images

Эдди Хирн, представляющий интересы Энтони Джошуа, заявил, что подбирает соперников для британского чемпиона, поскольку не уверен, что команда Деонтея Уайлдера согласится на бой.

Одним из кандидатов в оппоненты Джошуа Хирн назвал Джаррелла Миллера.

"Джошуа сконцентрирован на Уайлдере. Но мы не верим, что его команда хочет боя с нами, поэтому присматриваем и других соперников. Если Джошуа не встретится с Уайлдером летом, то хорошие шансы на бой с Энтони будут у Миллера. Но для этого ему сначала нужно будет победить Дюопа", - цитирует Хирна BoxingScene.

Джаррелл Миллер встретится с Жоаном Дюопом 28 апреля в Нью-Йорке. 

Ранее сообщалось, что IBF обязала определить соперника Джошуа между Кубратом Пулевым и Диллианом Уайтом.

Напомним, после своей победы над Паркером Джошуа бросил вызов Уайлдеру, чьего пояса единственного не хватает британцу. Уайлдер согласился на бой и даже готов для этого приехать в Великобританию.

Подписывайтесь на нашу страничку о боксе в Telegram!

Поделись:
Теги: Энтони Джошуа, Деонтей Уайлдер, Эдди Хирн, бокс, бой
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь