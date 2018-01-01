Хирн: Не верю, что команда Уайлдера хочет боя с Джошуа

Промоутер Энтони Джошуа назвал еще одного претендента на бой с британцем.

Эдди Хирн, представляющий интересы Энтони Джошуа, заявил, что подбирает соперников для британского чемпиона, поскольку не уверен, что команда Деонтея Уайлдера согласится на бой.

Одним из кандидатов в оппоненты Джошуа Хирн назвал Джаррелла Миллера.

"Джошуа сконцентрирован на Уайлдере. Но мы не верим, что его команда хочет боя с нами, поэтому присматриваем и других соперников. Если Джошуа не встретится с Уайлдером летом, то хорошие шансы на бой с Энтони будут у Миллера. Но для этого ему сначала нужно будет победить Дюопа", - цитирует Хирна BoxingScene.

Джаррелл Миллер встретится с Жоаном Дюопом 28 апреля в Нью-Йорке.

Ранее сообщалось, что IBF обязала определить соперника Джошуа между Кубратом Пулевым и Диллианом Уайтом.

Напомним, после своей победы над Паркером Джошуа бросил вызов Уайлдеру, чьего пояса единственного не хватает британцу. Уайлдер согласился на бой и даже готов для этого приехать в Великобританию.

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