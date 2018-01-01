Гвоздик: Думаю, Ломаченко победит, но с Линаресом ему будет непросто

Александр Гвоздик рассказал, чего ждет от боя Ломаченко - Линарес.

Обладатель титула WBC Silver в полутяжелом весе украинец Александр Гвоздик считает Василия Ломаченко фаворитом боя против Хорхе Линареса, однако уверен, что победа достанется ему труднее, чем в предыдущих поединках.

"Ломаченко и Линарес покажут очень интересный бой. Я считаю Ломаченко фаворитом, но мне кажется, в этот раз "No mas" не будет, он не откажется продолжать. Линарес – сложный противник, он больше, хорошо мотивирован. Я рассчитываю на конкурентный бой.

Все соперники Ломаченко вели себя слишком самоуверенно перед боем, но после поединка их риторика резко менялась. Посмотрим, как будет в этот раз, но, думаю, что Ломаченко в этом бою будет не так просто, как в предыдущих его поединках", – сказал Гвоздик в интервью YouTube каналу ESNEWS.

Ранее сообщалось, что Линарес уверен в своей победе над Ломаченко даже без своего тренера.

Напомним, Василий Ломаченко встретится с Хорхе Линаресом 12 мая в Нью-Йорке на Madison Sguare Garden. На кону поединка Ломаченко – Линарес могут стоять три пояса.

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!