Линарес уверен в победе над Ломаченко даже без своего тренера

Хорхе Линарес не считает, что отсутствие его тренера скажется на подготовке к бою против Василия Ломаченко.

Чемпион мира в легком весе по версии WBA Хорхе Линарес заявил, что отстутствие в тренировочном лагере его тренера Исмаэля Саласа никак не отразиться на подготовке к защите титула в бою с Василием Ломаченко.

По словам боксера, это не первый случай, когда наставник отсутствует в углу ринга.

"Мы прошли тяжелые времена в 2011 и 2012 годах, когда я проиграл два боя против Антонио ДеМарко и Серхио Томпсона. Я никогда не думал, что я встану после тех поражений и буду таким, как сегодня, почти шесть лет без проигрышей. Мы очень много работаем. Мне кажется, я сейчас усерднее, чем когда начинал свою профессиональную карьеру.

После этих поражений мне пришлось внести изменения, я приспособился к тренеру Исмаэлю Саласу. Мы начали менять технику, удар, и стали замечать очень хорошие результаты. Я сменил своего физиотерапевта, поменял питание и результаты не заставили себя ждать.

Что касается Саласа, то он не ушел от меня. Мы по-прежнему дружим. Он не был в моем углу во время трех боев, это не впервые, и результаты были хорошими, я побеждал.

Многие обеспокоены тем, что он не будет работать со мной перед этим важным поединком. Но для меня важен каждый бой, независимо от того, Ломаченко является моим соперником или нет. Важно побеждать и готовиться к поединкам", - цитирует Линареса BoxingScene.

Ранее сообщалось, что Исмаэль Салас не будет готовить Линареса в бою против Ломаченко, так как связан контрактом с Дэвидом Хэем, который проведет реванш с Тони Беллью в мае.

Напомним, тренировать Линареса перед боем с Ломаченко будет его брат.

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