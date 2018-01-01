Сондерс готов встретиться с Головкиным, но не в мае

Британец согласен провести бой с казахстанским чемпионом в июне.

Чемпион мира в среднем весе по версии WBO Билли Джо Сондерс готов встретиться с обладателем титулов WBC, WBA Super, IBF и IBO Геннадием Головкиным с условием проведения объединительного боя не в мае, а в начале июня. Об этом сообщил промоутер британского боксера Фрэнк Уоррен.

Сондерс должен был встретиться с Мартином Марри 14 апреля, но травмировал руку во время тренировки и бой отложили на 23 июня. Промоутер заявил, что Сондерс не успеет восстановиться к 5 мая, но сможет выйти в ринг уже в начале июня.

"Билли Джо не может боксировать 5 мая, но готов будет сделать это уже в первую или вторую субботу июня. Я предлагаю, чтобы Геннадий приехал в Лондон для проведения боя, в противном случае, мы тоже может отправиться в Лас-Вегас.

Проблема в том, что 5 мая - национальный праздник в Мексике и многие арены будут заняты, поэтому, возможно, было бы разумнее занять меньшую арену, чем T-Mobile и провести там бой с Сондерсом, который имеет большие шансы выиграть этот бой", - цитирует Уоррена Daily Mail.

Ранее сообщалось, что промоутер Головкина назвал вероятного соперника казахстанца, который заменит Альвареса, отказавшегося от реванша.

Напомним, команда Альвареса надеется на проведение реванша с Головкиным в сентябре.

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