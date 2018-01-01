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Промоутер Альвареса: Надеемся провести реванш с Головкиным в августе или сентябре

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Эрик Гомес надеется на скорейшее проведение боя против Геннадия Головкина.
Геннадий Головкин и Сауль Альварес
Геннадий Головкин и Сауль Альварес
Getty Images

Президент промоутерской компании Golden Boy Promotions Эрик Гомес высказал предположение, что бой с Геннадием Головкиным может состояться уже в августе или сентябре 2018 года, если Спортивная комиссия штата Невада отстранит мексиканца только на шесть месяцев.

"Учитывая действующие правила в штате Невада, нам посоветовали добровольно отказаться от боя, так как шанс того, что Канело оправдают очень невелик. Мы надеемся, что Альварес получит минимальное отстранение и тогда мы сможем провести бой с Головкиным в августе или сентябре", - цитирует Гомеса boxingnews24.com.

В случае, если Альвареса отстранят на год, то команде мексиканца можно забыть о реванше не менее, чем до мая следующего года.

Ранее промоутер Геннадия Головкина также выразил надежду на проведение реванша с Альваресом в сентябре.

Напомним, Сауль Альварес отказался от боя с Геннадием Головкиным, пообещав доказать свою чистоту.

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Теги: Сауль Альварес, Геннадий Головкин, реванш, бокс, бой
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