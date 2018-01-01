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Промоутер Головкина назвал вероятного соперника и новую арену для боя казахстанца

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Том Леффлер рассказал о ближайших планах Геннадия Головкина, который проведет бой 5 мая, несмотря на отказ Альвареса.
Геннадий Головкин
Геннадий Головкин
BoxingScene.com

Промоутер чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA Super, IBF и IBO Геннадия Головкина Том Леффлер прокомментировал отказ Саулья Альвареса от реванша и рассказал о дальнейших действиях команды казахстанца.

"Я уже говорил, что Геннадий готов к бою 5 мая и намерен защитить свои титулы. В свете последних событий, главной нашей задачей сейчас является найти подходящего соперника. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы организовать этот бой", - сказал Леффлер BoxingScene.

По словам промоутера, бой Головкина состоится на арене MGM Grand в Лас-Вегасе, а не на T-Mobile, где планировался реванш с Альваресом, а соперником казахстанца, вероятнее всего станет ирландский боксер Гари О'Салливан.

Кроме того, если Альварес получит шестимесячную дисквалификацию, то остается вероятность проведения реванша с Головкиным в сентябре, чего захотят обе стороны.

"Послушайте, когда к бою приковано внимание всего мира, конечно, Головкин еще с прошлого сентября хочет доказать, что он выиграл бой. Он хочет сделать это. Но сейчас мы сосредоточены на поединке 5 мая и на вердикте комиссии. Мы хотим провести реванш с Канело как можно скорее", - сказал Леффлер.

Ранее Сауль Альварес прокомментировал отказ от боя с Головкиным.

Напомним, промоутер украинского боксера Сергея Деревянченко потребовал от IBF назначить его соперником для Геннадия Головкина.

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Теги: Геннадий Головкин, Сауль Альварес, Том Леффлер, реванш, бокс
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