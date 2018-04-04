Альварес: Я всегда буду чистым бойцом

Сауль Альварес извинился перед спонсорами и фанатами за отказ от бой против Головкина.

Экс-чемпион мира Сауль Альварес отказался от реванша с Геннадием Головкиным. Мексиканец высказал свои переживания по поводу обнаружения в его организме запрещенного вещества и пообещал сделать все необходимое, чтобы доказать свою невиновность.

"Я действительно потрясен тем, что произошло. Я не хочу, чтобы кто-то сомневался в моей честности. Я всегда был чистым бойцом и останусь им. Я хочу извиниться перед HBO, всеми моими спонсорами, средствами массовой информации и всеми, кто участвует в продвижении этого боя, и особенно перед поклонниками. Я уважаю этот вид спорта. Моим фанатам я хочу сказать, что не подвел их. Я всегда буду чистым бойцом", - цитирует Альвареса boxingnews24.

Напомним, Спортивная комиссия штата Невада временно отстранила Сауля Альвареса от боев по причине проваленной допинг-пробы, а окончательное решение вынесет 18 апреля. Из-за информации о том, что его не оправдают, мексиканец решил не дожидаться решения и сам отказался от поединка, запланированном на 5 мая.

Ранее сообщалось, что промоутер украинского боксера Сергея Деревянченко потребовал от IBF назначить его соперником для Геннадия Головкина.

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