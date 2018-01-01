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Альварес отказался от поединка с Головкиным

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Бой Сауля Альвареса и Геннадия Головкина не состоится.
Сауль Альварес
Сауль Альварес
Getty Images

Мексиканский боксер Сауль Альварес все же отказался от реванша против чемпиона мира по версии WBA Super, WBC, IBF, IBO Геннадия Головкина, сообщает ресурс BoxingScene.

Напомним, что в крови Канело обнаружили кленбутерол, который способствует увеличению мышечной массы. Спортивная комиссия штата Невада временно отстранила спортсмена от боев, а окончательное решение вынесет 18 апреля. Альварес решил не дожидаться вердикта, а сам отказаться от поединка, который должен был состоятся 5-го мая. 

Напомним, что представители мексиканца уверяют, что запрещенный препарат попал в кровь боксера из-за зараженного мяса.

Ранее президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что бой Головкина и Альвареса мертв

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Теги: бокс, Сауль Альварес, Геннадий Головкин
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