Альварес отказался от поединка с Головкиным

Бой Сауля Альвареса и Геннадия Головкина не состоится.

Мексиканский боксер Сауль Альварес все же отказался от реванша против чемпиона мира по версии WBA Super, WBC, IBF, IBO Геннадия Головкина, сообщает ресурс BoxingScene.

Напомним, что в крови Канело обнаружили кленбутерол, который способствует увеличению мышечной массы. Спортивная комиссия штата Невада временно отстранила спортсмена от боев, а окончательное решение вынесет 18 апреля. Альварес решил не дожидаться вердикта, а сам отказаться от поединка, который должен был состоятся 5-го мая.

Напомним, что представители мексиканца уверяют, что запрещенный препарат попал в кровь боксера из-за зараженного мяса.

Ранее президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что бой Головкина и Альвареса мертв.

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