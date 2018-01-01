Эксперт: Кличко провел один раунд с Усиком и попросил его заменить

Эксперт Sky Sports Джонни Нельсон спрогнозировал победу Александра Усика в финале WBSS.

Эксперт телеканала Sky Sports Джонни Нельсон считает, что Александр Усик победит Мурата Гассиева в финале Всемирной боксерской суперсерии, а также заявил, что украинец будет успешен в супертяжелом весе.

"Усик или Гассиев? Усик. Ставлю на него. Когда я увидел спарринг Александра с Владимиром Кличко, который готовился к бою с Тайсоном Фьюри, я сказал: "Кто этот парень? Кто он?" Я ничего не знал о нем, но сразу почувствовал, что это особенный боксер. Он провел один раунд с Владимиром, и тот сразу решил, что он не хочет с ним спарринговать. Кличко было трудно в ринге, Усик, можно сказать, хозяйничал в ринге. Я еще подумал: фигасе, боец мельче Кличко такое делает. Владимир тогда попросил, чтобы Усика заменили на кого-то другого.

Думаю, Усик объединит крузервейт. Считаю, что ему под силу перейти в супертяжелый вес и взять там титул. Он все еще учится, это еще не завершенный проект", – приводит слова Нельсона ресурс vringe.com, ссылаясь на телеканал Behind The Gloves.

Ранее Александр Усик сообщил, что точная дата боя против Мурата Гассиева еще не известна.

На кону боя будет стоять титул The Ring, а также чемпионские пояса по версиям WBC, WBO, WBA, IBF. Кроме того, победителю боя вручат специальный кубок Мохаммеда Али.

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